НАСА предупреждает о крупном астероиде, летящем к Земле

К Земле приближается крупный астероид EA2. По оценкам специалистов НАСА, он значительно сблизится с нашей планетой – на расстоянии меньшем, чем до Луны. Официальная информация об этом опубликована на сайте американского аэрокосмического агентства.

Ожидается, что «космический странник» максимально сблизится с Землей 22 марта и пролетит на расстоянии около 305 тысяч километров от нее. Это почти на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние от нашей планеты до Земли.

По оценкам ученых, астероид движется на скорости около 5 км в секунду, а его диаметр составляет от 18 до 40 метров.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.03.19

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