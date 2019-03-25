Источники рассказали о причинах визита российских военных в Венесуэлу

В Венесуэлу для проведения консультаций по военно-техническому сотрудничеству прибыли два самолета с российскими военными, передает Associated Press (AP). «Прибыли для участия в двусторонних консультациях», – заявил РИА «Новости» дипломатический источник в Каракасе. По его словам, визит связан с реализацией контрактов, в том числе и по военно-техническому сотрудничеству.

По данным AP, российские военные приехали, чтобы обсудить техобслуживание оборудования, а также стратегию и тренировки. Ранее венесуэльское издание El Nacional сообщило, что в страну прибыли два российских транспортных самолетах, на которых прилетела группа военных, возглавляемая генерал-полковником Василием Тонкошкуровым. Издание ссылалось на журналиста Хавьера Майорку и его записи в Twittter. По его словам, в Венесуэлы прибыли 99 российских военнослужащих.

Майкорка не стал указывать источник информации. Чтобы подтвердить свои слова, он сослался на фото, опубликованные пользователем с ником FedericoBlackB. На кадрах видно два воздушных судна – Ан-124-100 «Руслан» и ИЛ-62М с бортовым номером RA-86596 (по данным открытых источников, такой самолет принадлежит 223 летному отряду Минобороны). Сообщалось, что второй самолет был грузовым – на нем для военных из России доставили 35 тонн груза.

По данным мониторингового сервиса CivMilAIr, отслеживающего передвижения самолетов, 23 марта с территории Сирии в сторону Латинской Америки вылетели Ил-62М RA-86496 и грузовой Ан-124-100 с бортовым номером RA-82035, отмечает РБК.

Каракас, Иван Гридин

Каракас. Другие новости 24.03.19

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