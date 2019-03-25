Неизвестный устроил взрыв на американской военной базе в Японии

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на американскую военную полицию, а также телеканал NHK со ссылкой на Бюро обороны Окинавы. Взрыв бомбы у входа в офис директора базы произошел вечером 24 марта. Позже при осмотре периметра базы военные обнаружили дыру в ограждении.

В результате взрыва никто не пострадал, теперь военные и полиция расследуют, проник ли кто-то на базу извне или бомбу подложил тот, кто имеет пропуск на базу. Отметим, что в Кэмп-Дзукэран располагается штаб группировки Корпуса морской пехоты США. На Окинаве сосредоточено 70% всех военных объектов США в Японии с учетом занимаемой ими территории, хотя Окинава составляет всего 1% всей территории Японии. В их числе крупнейшая за пределами США американская база ВВС Кадена.

Как напоминает РБК, в последние 20 лет японская общественность активно добивается закрытия американских военных объектов на Окинаве. В конце февраля более половины жителей острова проголосовали против создания новой американской базы, строительство которой началось в конце декабря. Явка на референдуме превысила 50%. В японском правительстве изначально заявили, что будут игнорировать итоги референдума.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 25.03.19

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