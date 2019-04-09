США намерены обложить товары из ЕС дополнительными пошлинами

Офис торгового представителя США опубликовал предварительный список товаров европейского производства, экспорт которых в Штаты будет облагаться повышенными пошлинами, если Евросоюз продолжит субсидировать компанию Airbus.

«Наша конечная цель – достижение соглашения с ЕС о прекращении всех не согласованных с Всемирной торговой организации (ВТО) субсидий на строительство крупных гражданских самолетов. Когда ЕС прекратит эти субсидии, дополнительные пошлины США, вводимые в качестве ответной меры, могут быть отменены», – заявил торгпред США Роберт Лайтхайзер.

Также отмечается, что за счет введения дополнительных пошлин планируется возместить ежегодный ущерб в 11 млрд долларов, который несут США от субсидирования ЕС компании Airbus. Неблагоприятное воздействие этих субсидий на США подтверждается выводами ВТО.

Пошлины будут вводиться на товары Франции, Испании, Великобритании и Германии. Под них попадают крупные воздушные суда и комплектующие к ним, целый ряд продуктов питания, вино. Как отмечает «Интерфакс», окончательный список товаров будет определен после рассмотрения его в арбитраже ВТО. Выводы арбитража будут сделаны летом.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.04.19

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