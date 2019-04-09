российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 апреля 2019, 10:48 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

США намерены обложить товары из ЕС дополнительными пошлинами

Офис торгового представителя США опубликовал предварительный список товаров европейского производства, экспорт которых в Штаты будет облагаться повышенными пошлинами, если Евросоюз продолжит субсидировать компанию Airbus.

«Наша конечная цель – достижение соглашения с ЕС о прекращении всех не согласованных с Всемирной торговой организации (ВТО) субсидий на строительство крупных гражданских самолетов. Когда ЕС прекратит эти субсидии, дополнительные пошлины США, вводимые в качестве ответной меры, могут быть отменены», – заявил торгпред США Роберт Лайтхайзер.

Также отмечается, что за счет введения дополнительных пошлин планируется возместить ежегодный ущерб в 11 млрд долларов, который несут США от субсидирования ЕС компании Airbus. Неблагоприятное воздействие этих субсидий на США подтверждается выводами ВТО.

Пошлины будут вводиться на товары Франции, Испании, Великобритании и Германии. Под них попадают крупные воздушные суда и комплектующие к ним, целый ряд продуктов питания, вино. Как отмечает «Интерфакс», окончательный список товаров будет определен после рассмотрения его в арбитраже ВТО. Выводы арбитража будут сделаны летом.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.04.19

Россия прибегнет к таранам против кораблей НАТО в Керченском проливе. / Руководитель немецкой делегации в ПАСЕ обложил матом украинских представителей. / Cтарейший сербский парламентарий о протестах: «Лучше говорить, чем драться». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / США

США грозят Египту санкциями за покупку российских Су-35

Черноморский флот взял под контроль учения НАТО

Политики США устали от антироссийских санкций

США призвали ливийскую оппозицию прекратить наступление на Триполи

Саудиты пригрозили США отказом от доллара при продаже нефти

Китай приветствовал идею Трампа о снижении военных расходов

Черноморский флот показал ответ на «пакет мер» НАТО

Илон Маск за две минуты лишился более 1 млрд долларов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Скандалы и происшествия, Финансы, Экономика, Европа, США,

Новости партнеров