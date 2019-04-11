Небензя ответил на попытку ограничить его выступление в Совбезе ООН

На заседании Совета безопасности ООН, посвященного ситуации в Венесуэле, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отказался ограничивать время своего выступления.

После выступления вице-президента США Майка Пенса слово взял российский дипломат. При этом постпред Германии Кристоф Хойсген, как представитель страны-председателя в Совбезе демонстративно перевернул в начале выступления Небензи песочные часы. На это российский дипломат заявил Хойсгену: «Можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится». Небензя также добавил, что возьмет «столько времени, сколько нужно», передает РИА «Новости».

В ходе выступления Небензя обратился к американскому дипломату, напомнив о праве народа Венесуэлы определять свою судьбу самостоятельно, и попросил не вмешиваться в дела страны. Он также указал, что, если США хотят сделать «Америку великой», следует прекратить вмешиваться в дела других государств. «Вас за это будут уважать, ведь вы же не любите, когда вмешиваются в ваши дела», – добавил постпред.

В апреле, начале своего председательства в Совбезе постпред Германии Кристоф Хойсген предложил открыть шторы зала Совбеза, которые ранее всегда были закрытыми, а также использовать песочные часы, чтобы отсчитывать чуть более 5 минут (лимит времени, рекомендуемый для выступления глав делегаций).

Политическая обстановка в Венесуэле остается напряженной после того как лидер оппозиции, спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом в знак несогласия с инаугурацией на пост главы государства Николаса Мадуро. Гуаидо заявлял о необходимости новых выборов, а свои действия конституционными. США и ряд стран Евросоюза признали Гуаидо врио президента Венесуэлы. В поддержку избранного президента страны Николаса Мадуро выступили Россия, Турция, Куба. Мадуро обвинил оппозицию в попытке совершить государственный переворот, а Вашингтон – в попытке разделить Венесуэлу и разрушить ее демократию.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 11.04.19

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