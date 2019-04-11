В Судане произошел военный переворот. Президент арестован

Президент Судана Омар аль-Башир сложит свои полномочия на фоне военного переворота, передает Al Arabiya со ссылкой на источники. Сообщается, что суданская армия взяла под контроль президентский дворец, радио и телевидение. Телохранитель аль-Башира задержан, а сам глава государства помещен под домашний арест. Ожидается, что военный совет будет руководить страной на протяжении одного года.

Тысячи людей вышли улицы, чтобы отпраздновать окончание правления аль-Башира, передает телеканал Al Hadath. По данным телеканала Sky News Arabia помимо президента и его охранника были задержаны более 100 человек из его окружения, включая действующих и бывших высокопоставленных лиц. Среди них – глава президентской гвардии, экс-министр обороны Абдель Рахим Мухаммед Хусейн, руководитель правящей в стране партии «Национальный конгресс» Ахмед Харун, бывший вице-президент Судана Али Осман Таха.

По данным из Хартума, оппозиция требует передачи власти гражданскому правительству. Кроме того, СМИ сообщают, что военные намерены сделать «важное заявление». В связи с этим профсоюзы призвали граждан собраться перед штаб-квартирой Минобороны страны.

Пресс-атташе посольства России в Хартуме Владимир Томский сообщил «Интерфаксу», что жизням россиян, живущим в Судане, ничего не угрожает. «Могу лишь сказать, что угрозы пока нет, суданцы относятся к иностранцам доброжелательно»,– заявил он.

Отметим, что президент страны Омар аль-Башир находился у власти почти 30 лет. В декабре 2018 года в Судане из-за повышения цен на топливо, хлеб и муку, а также острого дефицита продуктов питания начались народные волнения. 23 февраля Омар аль-Башир отправил в отставку правительство, глав всех провинций и объявил чрезвычайное положение для принятия экстренных мер по выходу из кризиса.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.04.19

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