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Пятница, 12 апреля 2019, 09:38 мск

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В США самолет рухнул из-за собаки-пилота, пес выжил

В США специалисты завершили расследование причин крушения одномоторного самолета. В авиакатастрофе обвинили собаку.

Авария произошла летом 2017 года в районе города Монтичелло, штат Айова. Тогда погиб 90-летний пилот. Находившаяся на борту собака выжила.

Национальный совет по безопасности на транспорте США спустя почти два года пришел к выводу, что в крушении виноват именно пес. По мнению специалистов, 35-килограммовый питомец каким-то образом вмешался в управление самолетом, в результате тот рухнул на землю.

Монтичелло, Служба информации РИА «Новый День»

Монтичелло. Другие новости 11.04.19

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