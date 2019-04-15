Совет Европы окончательно одобрил поправки к Газовой директиве

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к Газовой директиве по морским газопроводам, которые также распространяются на «Северный поток – 2», когда тот начнет работать, сообщает РИА «Новости».

Документ был принят Советом стран ЕС по сельскому хозяйству. Обновленный закон вступит в силу через 20 дней после его публикации в официальном журнале Евросоюза. И в течение девяти месяцев страны ЕС должны будут внести новые правки в национальное законодательство. Ранее сообщалось, что Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве. Одобрение прошло без обсуждения текста документа.

Согласно изменениям, новые и действующие морские газопроводы должны будут соответствовать некоторым правилам – например, разделению деятельности по добыче и транспортировке газа. Другими словами, компания не может добывать «голубое топливо» и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется.

Компания Nord Stream 2 AG, созданная для строительства и эксплуатации «Северного потока-2», принадлежит «Газпрому», который планирует прокачивать газ по этой трубе. Что касается действующего «Северного потока», то компания Nord Stream AG занималась строительством и является оператором газопровода, ее мажоритарный акционер – также «Газпром» с долей в 51%, напоминает «Прайм».

По словам вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича, поправки к Газовой директиве не нацелены специально на «Северный поток-2». В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак в начале апреля сказал, что «Северный поток-2» будет реализован даже с учетом внесения поправок в директиву.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 15.04.19

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