В США в ходе испытаний взорвался космический корабль SpaceX

Космический корабль Dragon-2 взорвался во время наземных испытаний системы аварийного спасения. SpaceX начала расследование причин аварии. Свою помощь предложил «Роскосмос».
ЧП произошло в ходе испытаний двигателей SuperDraco. Взрыв привел к уничтожению возвращаемого аппарата, передает AFP. На фото, появившихся в Сети, виден черный дым, поднимающийся над стартовым комплексом.
Сотрудники SpaceX совместно с NASA начали расследование произошедшего. Отмечается, что в аварии никто не пострадал.
В свою очередь в корпорации «Роскосмос» заявили, что готовы помощь американцам в расследовании причин ЧП. «В случае обращения за технической консультацией к «Роскосмосу» корпорация готова оказать всестороннее содействие», – сообщил РИА «Новости» глава пресс-службы корпорации Владимир Устименко. Впрочем, он добавил, что у Илона Маска достаточно технических средств и сил для работы над ошибками.
Экипаж на корабле производства SpaceX должен отправиться в космос летом текущего года. Не исключено, что из-за аварии вылет может быть отложен.
Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»
Вашингтон. Другие новости 22.04.19
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