российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 апреля 2019, 15:10 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

В США в ходе испытаний взорвался космический корабль SpaceX

Фото: www.spacex.com

Космический корабль Dragon-2 взорвался во время наземных испытаний системы аварийного спасения. SpaceX начала расследование причин аварии. Свою помощь предложил «Роскосмос».

ЧП произошло в ходе испытаний двигателей SuperDraco. Взрыв привел к уничтожению возвращаемого аппарата, передает AFP. На фото, появившихся в Сети, виден черный дым, поднимающийся над стартовым комплексом.

Сотрудники SpaceX совместно с NASA начали расследование произошедшего. Отмечается, что в аварии никто не пострадал.

В свою очередь в корпорации «Роскосмос» заявили, что готовы помощь американцам в расследовании причин ЧП. «В случае обращения за технической консультацией к «Роскосмосу» корпорация готова оказать всестороннее содействие», – сообщил РИА «Новости» глава пресс-службы корпорации Владимир Устименко. Впрочем, он добавил, что у Илона Маска достаточно технических средств и сил для работы над ошибками.

Экипаж на корабле производства SpaceX должен отправиться в космос летом текущего года. Не исключено, что из-за аварии вылет может быть отложен.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 22.04.19

Косовский премьер-министр пал жертвой русских пранкеров. / Сербская радиостанция ввела санкции против знаменитых артистов, поддержавших президента Вучича. / При терактах на Шри-Ланке погибли почти 300 человек, раненых – сотни. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / США

Очередной «договорняк»: почему Россия продолжит кормить Украину и после 1 июня?

Косово уже не Сербия: американский посол устроил провокацию

Вашингтон полгода не отвечает на предложения Москвы о предотвращении ядерной войны

В России опасаются за жизнь сербского президента: «Если Вучич не подчинится Госдепу, его могут физически ликвидировать»

Российские военные взяли на контроль движение кораблей НАТО в Балтике

Американец пытался сжечь кафедральный собор на Манхэттене

Американская биполярность: США пытаются столкнуть лбами Сербию и Россию

Драки, ДТП, кражи, наркотики: военнослужащие США терроризируют север Италии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Технологии, Роскосмос, США,

Новости партнеров