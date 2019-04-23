ФБР рассекретило досье о «побеге» Гитлера в Аргентину на подлодке

Федеральное бюро расследований США после окончания Второй мировой войны проверяло информацию о «бегстве» главы Третьего рейха вместе со своими соратниками в Аргентину, следует из рассекреченных документов ведомства. Сканы документов размещены на сайте ФБР.

В бюро поступила информация, что лидер нацистской Германии не покончил с собой 30 апреля 1945 года, а на подлодке добрался до Аргентины. Шесть высокопоставленных аргентинских чиновников якобы предоставили ему ранчо в южной части Анд в качестве убежища, где Гитлер жил в течение многих лет, говорится в рассекреченном досье. Первый доклад датируется 21 сентября 1945 года. Среди документов есть фотографии Гитлера без усов.

Данную информацию спецслужбе предоставил некий человек, имя которого не называется. По его словам, он помог аргентинским чиновникам спрятать Гитлера. Свидетель рассказал, что Гитлер прибыл вместе с окружением в Аргентину на двух подводных лодках примерно через 2,5 недели после падения Берлина. Вместе с ним были две женщины, доктор и несколько мужчин, сообщает РБК.

В документах отмечается, что директор ФБР Эдгар Гувер счел информацию неполной. На этом основании в руководстве американской разведки решили прекратить поиски главы Третьего рейха.

По официальной версии, Адольф Гитлер и его жена Ева Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года, когда советские войска штурмовали Берлин. Их тела были облиты бензином и сожжены в саду рейхсканцелярии.

Напомним, что в октябре прошлого года ЦРУ рассекретило досье о сексуальной жизни Гитлера. Из доклада антрополога Генри Филда, составленном в 1943 году, следует, что лидер нацистской Германии сочетал в себе гомосексуальную и гетеросексуальную ориентации, а также имел склонность к садомазохизму.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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