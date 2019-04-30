Профессиональные провокаторы планировали кровавую развязку для Судана

К дестабилизации ситуации в Судане приложили руку западные политтехнологи. Как пишет ФАН, западные фонды и медиа активно вмешивались во внутренние дела республики с целью радикализации протеста и свержения правительства Омара аль-Башира.

Работающий в Судане российский Фонд защиты национальных ценностей отметил, что в республике четко прослеживалась работа западных подстрекателей. Демонстрантов обеспечивали финансовой, технической и информационной поддержкой. К тому же на местах работали специально обученные провокаторы.

Авторитетные западные медиа способствовали дестабилизации ситуации в Судане, а в соцсетях распространились способы обхода блокировки социальных сетей во время декабрьских погромов в африканской стране.

Очередную «цветную революцию» по сценарию «арабской весны» инициировали страны Запада и Персидского залива. В Судане работали профессиональные провокаторы, которым оказывалась мощная поддержка извне.

Так, «Суданская ассоциация профессионалов», неправительственная профсоюзная организация, сыграла немаловажную роль в деле свержения Омара аль-Башира. Большинство руководителей этой организации проживают в Европе, что не мешает им участвовать в политической жизни республики. Например, представитель «Ассоциации» Хаджа Фадуль Курундес проживает в Британии, еще один координатор Мухаммад Аль-Асбат Ахмад – в Париже. Только один руководитель сообщества САП в Facebook проживает на территории Судана. Остальные находятся в Великобритании, в Саудовской Аравии, в США и странах ЕС.

«Ассоциация профессионалов» сразу заявляла, что ее цель – «свержение правительства» и усиление «мирных демонстраций». Вот только говоря о мире, провокаторы выполняли четкую установку по радикализации протеста. Со своей задачей они фактически отчасти справились.

В апреле протесты достигли критической точки. Изначально люди вышли на улицы в знак протеста против повышения цен на хлеб, однако под внешним управлением акции быстро приобрели радикальный характер. В середине апреля в ситуацию вмешались военные, отправив правительство Аль-Башира в отставку, благодаря чему удалось избежать кровавой развязки, к которой вели Судан западные провокаторы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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