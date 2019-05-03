«Звездные войны» несут потери: умер Чубакка

В США скончался актер Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в культовом кинофильме «Звездные войны». Информацию о его смерти в официальном аккаунте актера в Twitter распространили его родственники.

Как сообщается, Мейхью умер вечером 30 апреля в окружении его семьи дома в Северном Техасе. О причинах случившегося близкие актера не рассказали. Артисту было 74 года. Портал Buzzfeed отмечает, что в последние несколько лет у двухметрового актера (рост Мейхью – 2,21 м) были проблемы с движениями. В 2018 году ему сделали операцию на позвоночнике, передает РБК.

Путешественника из племени вуки Чубакку он сыграл в начале оригинальной трилогии фантастической саги в 1977 году, а также в более поздних фильмах. «Он вложил свое сердце и душу в роль Чубакки, и это было заметно в каждом кадре», – отметили представители семьи Мейхью.

Артист родился 19 мая 1944 года. Дебютной работой Мейхью в кино стала роль Минотавра в фильме «Синдбад и глаз тигра» (1977 год). После актер работал с режиссером Джорджем Лукасом. Чубакку он сыграл в четвертом эпизоде «Звездных войн» «Новая надежда», пятом – «Империя наносит ответный удар» (1980), шестом – «Возвращение джедая» (1983), третьем – «Месть ситхов» (2005) и эпизоде «Пробуждение силы» (2015). Также, отметили представители семьи Мейхью, актер принял участие в работе над эпизодом киносаги «Последние джедаи» (вышел в 2017 году). Мейхью консультировал своего преемника на роль Чубакки, рассказали родственники.

Техас, США, служба информации РИА «Новый День»

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