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Понедельник, 13 мая 2019, 13:53 мск

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Эксперт рассказал, откуда на полигоне в США появилась система ПВО С-300

Фото: Минобороны РФ

Обнаруженные на территории США системы противовоздушной обороны (ПВО) советского производства С-300 могли там оказаться благодаря Украине, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Известно, что в рамках секретной программы сотрудничества между Минобороны Украины и США при президенте Порошенко украинская сторона предоставила доступ американским военным к образцам советской военной техники, в числе которых есть С-300» – отметил Коротченко.

По его словам, украинская сторона могла экспортировать С-300 в рамках этого соглашения о сотрудничестве с Вашингтоном, передает РИА «Новости». Однако, добавил эксперт, «старые трехсотки» представляют собой разработки 80-х годов минувшего века, поэтому они не несут секретных актуальных сведений о российском оружии.

Ранее в интернете появился снимок, на котором на территории американского полигона запечатлена военная техника советского производства. По информации издания Defence Blog, на фотографии изображена зенитная ракетная система С-300ПТ. На снимке показаны командный пункт с радиолокатором подсвета и наведения типа 30Н6 и две пусковые установки. Однако неизвестно, являются ли эти компоненты С-300 настоящими.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.05.19

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