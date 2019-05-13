В Великобритании появилась монета с Шерлоком Холмсом

Британский монетный двор отчеканил монету с изображением Шерлока Холмса. Выпуск посвящен 160-летию со дня рождения писателя Артура Конан Дойла.

В дизайне монеты перечислены самые популярные из приключений знаменитого сыщика. Чтобы уместить их на небольшой площади, пришлось уменьшить шрифт. Так что разглядывать монету рекомендуется при помощи лупы, передает The Mirror.

Приобрести монету номиналом 50 пенсов можно на сайте Королевского монетного двора. Ее стоимость составляет от 10 фунтов до 795 фунтов.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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