В России появились монеты с персонажами мультика «Бременские музыканты»

Центробанк России выпустил памятные монеты, посвященные мультипликационному фильму «Бременские музыканты».

Как сообщает пресс-служба регулятора, памятные монеты серии «Российская (советская) мультипликация» появятся в обращении 12 августа.

Монеты выполнены в трех вариантах: серебряная монета номиналом 3 рубля (тираж 3 тысячи штук) и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей – в обычном (450 тысяч) и специальном (с цветным изображением – 50 тысяч штук) исполнении.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.08.19

На Ямале обнесут двухметровым забором скотомогильники с сибирской язвой. / Размер среднего чека россиян в магазинах установил годовой антирекорд. / Правительственная реформа летит в мусорный бак. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»