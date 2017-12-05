российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 декабря 2017, 13:18 мск

Экономика

Центробанк РФ выпустил памятные монеты к ЧМ-2018

Центробанк РФ выпустил памятные монеты к ЧМ-2018
Фото: cbr.ru

Банк России выпустил памятные монеты, посвященные проведению в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В обращение попали четыре серебряные монеты, золотая, а также монета из недрагоценных металлов, сообщается на сайте ЦБ РФ.

На серебряных монетах номиналом 3 рубля изображен летящий мяч, футболист, а также достопримечательности российских городов: Собор Василия Блаженного и Спасская башня Кремля в Москве, памятник Петру I в Санкт-Петербурге, морской вокзал в Сочи. Тираж этих монет – до 24 тысяч штук.

Новый День: Центробанк РФ выпустил памятные монеты к ЧМ-2018

Оборотные стороны двух монет украшает кубок Чемпионата мира по футболу FIFA. На трехрублевой монете награда мундиаля изображена на фоне стилизованной чаши стадиона, на золотой монете номиналом 50 рублей – на фоне фольклорного орнамента. Тираж серебряной монеты – 24 тысячи штук, золотой – 12 тысяч штук.

Новый День: Центробанк РФ выпустил памятные монеты к ЧМ-2018
Новый День: Центробанк РФ выпустил памятные монеты к ЧМ-2018

Монета из недрагоценных металлов исполнена в двух вариантах. На одной – рельефное изображение талисмана Чемпионата мира по футболу, на другой – тот же рисунок в цвете. Тираж монеты в обычном исполнении – 19 750 тысяч штук, в специальном исполнении – 250 тысяч штук.

Новый День: Центробанк РФ выпустил памятные монеты к ЧМ-2018

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.12.17

Прокуратура запросила для главы Камышлова, обвиняемого в растрате более 18 млн рублей, 7 лет колонии. / Гостиницу «Исеть» официально передали в управление ГУП «Инэкспо». / Свердловская область передаст Федерации два здания в Екатеринбурге для нужд МВД. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

«Службы безопасности нам дали добро», – будет ли Екатеринбург фестивалить во время ЧМ

Вслед за испанцами в Екатеринбург приехали журналисты из Мексики в преддверии ЧМ-2018

Для приёма 60 тысяч болельщиков к ЧМ-2018 в Кольцово установят 15 кабинок паспортного контроля

Иностранные сборные отказались от размещения в Екатеринбурге во время ЧМ-2018

В рекламе к ЧМ-2018 основными достопримечательностями Екатеринбурга назвали памятники сантехнику и Невидимке

В Екатеринбург на ЧМ-2018 приедут Уругвай, Мексика и Франция

Россия сыграет на ЧМ-2018 с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем. Итоги жеребьевки (ФОТО)

Отельеры о готовности к ЧМ: Ставим на мексиканцев и немцев. Готовим кокошники, пиво и стулья для ФСБ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Спорт, Экономика, ЦБ РФ, Чемпионат мира по футболу-2018,

Новости партнеров

Экономика, все новости

Екатеринбург /

Долевка всё? Останется ли ипотека? Эксперты о нововведениях в сфере строительства

Екатеринбург /

Стагнация или железная дисциплина: екатеринбургские депутаты ищут идеологию бюджета-2018

Екатеринбург /

Скандал: администрация Екатеринбурга решила дважды получить деньги с покупателей муниципальной земли (ВИДЕО)

Екатеринбург /

К концу 2018 года ставка по ипотеке упадет до 8 %, но дадут кредит не всем – эксперты

Крым /

Крым легализуют на мировом рынке с помощью блокчейна

Голосование на сайте

Задай свой вопрос Путину

Все новости