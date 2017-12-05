Центробанк РФ выпустил памятные монеты к ЧМ-2018

Банк России выпустил памятные монеты, посвященные проведению в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В обращение попали четыре серебряные монеты, золотая, а также монета из недрагоценных металлов, сообщается на сайте ЦБ РФ.

На серебряных монетах номиналом 3 рубля изображен летящий мяч, футболист, а также достопримечательности российских городов: Собор Василия Блаженного и Спасская башня Кремля в Москве, памятник Петру I в Санкт-Петербурге, морской вокзал в Сочи. Тираж этих монет – до 24 тысяч штук.

Оборотные стороны двух монет украшает кубок Чемпионата мира по футболу FIFA. На трехрублевой монете награда мундиаля изображена на фоне стилизованной чаши стадиона, на золотой монете номиналом 50 рублей – на фоне фольклорного орнамента. Тираж серебряной монеты – 24 тысячи штук, золотой – 12 тысяч штук.

Монета из недрагоценных металлов исполнена в двух вариантах. На одной – рельефное изображение талисмана Чемпионата мира по футболу, на другой – тот же рисунок в цвете. Тираж монеты в обычном исполнении – 19 750 тысяч штук, в специальном исполнении – 250 тысяч штук.

Москва, Зоя Осколкова

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