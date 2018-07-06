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NewDayNews.ru

Пятница, 6 июля 2018, 16:57 мск

Новости Экономика

В России может появиться монета в полрубля

Фото: twitter.com/bank_of_russia

Банк России обязался выпустить новую монету номиналом 1/2 рубля, если отечественная сборная выйдет в полуфинал чемпионата мира по футболу.

Центробанк РФ присоединился к флешмобу, в котором люди дают обещания, сделать что-либо, если российские футболисты одержат победу над хорватами в ¼ финала мундиаля. В официальном твиттере регулятора даже появился эскиз новой монеты.

Пользователи в социальных сетях обещают начать заниматься спортом, бросить курить, сменить имидж, назвать будущих детей в честь тренера Станислава Черчесова или вратаря Игоря Акинфеева.

Напомним, матч между сборными России и Хорватии состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Россия, Спорт, Экономика, ЦБ РФ, Чемпионат мира по футболу-2018,

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