В России может появиться монета в полрубля

Банк России обязался выпустить новую монету номиналом 1/2 рубля, если отечественная сборная выйдет в полуфинал чемпионата мира по футболу.

Центробанк РФ присоединился к флешмобу, в котором люди дают обещания, сделать что-либо, если российские футболисты одержат победу над хорватами в ¼ финала мундиаля. В официальном твиттере регулятора даже появился эскиз новой монеты.

Пользователи в социальных сетях обещают начать заниматься спортом, бросить курить, сменить имидж, назвать будущих детей в честь тренера Станислава Черчесова или вратаря Игоря Акинфеева.

Напомним, матч между сборными России и Хорватии состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.07.18

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