В России появились монеты с Винни Пухом, богатырями и жар-птицей

Центробанк РФ сообщил о выпуске в обращение новых памятных монет, посвященных российской и советской мультипликации. Монетки украсили известные всем персонажи – Винни Пух и Пятачок, три богатыря, жар-птица и царевна-лягушка. Кроме того, пополнилась серия «Алмазный фонд России» и вышла монета, посвященная Следственному комитету РФ.

Монеты из серии «Легенды и сказки народов России» выполнены из серебра, номиналом 3 рубля, тиражом по 5000 штук.

Монетки с Винни Пухом и тремя богатырями выполнены в трех вариантах: серебряные номиналом 3 рубля (тираж – 3000 штук), из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях (тираж – 450 000 и 50 000 штук соответственно).

На монетах из серии «Алмазный фонд России» изображен портбукет и бант-склаваж. В обращение попадут 3000 штук каждого вида из серебра номиналом 3 рубля и две монеты по 25 рублей в обычном и специальном исполнении – по 850 и 150 штук соответственно.

Еще одна памятная серебряная монета номиналом 1 рубль, посвященная Следственному комитету России, выпущена тиражом 3000 штук.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», – сообщает пресс-служба регулятора.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.12.17

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