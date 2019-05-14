В США официант вернул полмиллиона долларов забывчивой посетительнице

В пиццерии в Нью-Йорке официант вернул чек на 424 тысячи долларов посетительнице. Женщина пояснила, что деньги предназначались для покупки нового дома.

Как пишет газета Daily News, инцидент произошел в итальянском ресторане Patsy's. Когда посетители ушли, официант заметил конверт на столе. Он чуть было не выбросил чек в мусорный бак, но вовремя остановился.

«Мы обычно кладем забытые вещи в специальный ящик, откуда их потом забирают клиенты. Но я не стал делать этого с чеком на полмиллиона долларов», – пояснил официант.

Спустя несколько дней в заведение вернулась владелица чека. Они поблагодарила внимательного официанта и рассказала, что деньги выручила с продажи старого дома, чтобы приобрести новое жилье.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 14.05.19

Ученые определили главный фактор развития ожирения у детей. / После слов о «войне» за Курилы японского депутата призвали сдать мандат. / «Задавим Россию»: Вашингтон подготовил санкции против «Северного потока-2». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»