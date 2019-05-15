Дипломаты усмотрели провокацию спецслужб США в деле с арестом россиянина

В деле арестованного в США по обвинению в незаконном обороте документов по эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16 россиянина Олега Тищенко имеются признаки провокации американских спецслужб. Такое заявление распространило посольство РФ в Facebook. Детали возникших подозрений не раскрываются.

«Ему предъявлено обвинение по пяти пунктам, включая контрабанду, нарушение закона об экспорте вооружений и заговор против интересов США. В деле имеются признаки провокации американских спецслужб», – говорится в сообщении. По данным посольства, россиянин содержится в тюрьме округа Уэбер (штат Юта). Дипломатическая служба намерена оказать всю необходимую помощь для соблюдения его законных прав.

Инцидент, из-за которого Тищенко предъявили обвинения, произошел в 2011 году. Россиянин занимался разработкой компьютерных игр и хотел понять, как работают F-16. Он нашел на eBay старые инструкции к истребителю и решил их купить. Ему в этом помог один из жителей Техаса, который заказал доставку документов на свой адрес, а затем переслал их Тищенко.

Следователи уверены, что россиянин перепродал инструкции покупателям из Японии, Нидерландов, Австралии и других стран. Кроме того, они считают, что Тищенко также проявлял интерес к руководствам еще к 26 военным самолетам, в том числе F-16C, A-10, F-35 и F-22.

Тищенко был задержан в Грузии в июне 2018 года. Тбилиси передал его Вашингтону. Россиянина обвинили в нарушении закона об экспорте вооружений, контрабанде и заговоре против интересов США. Тищенко грозит до 10 лет лишения свободы, свою вину он не признает.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.05.19

Зеленский отказался объявлять государственный дефолт по совету Коломойского. / Генпрокурор Украины выдал Госдепу всю антитрамповскую агентуру в Киеве. / В МИД Франции осадили взбунтовавшегося Климкина. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»