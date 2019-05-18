Вице-канцлер Австрии оставил свой пост из-за скандального видео о тайных сделках с россиянкой

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку после скандала с видеозаписью встречи политика с женщиной, которую немецкие СМИ называют гражданкой России – племянницей одного из российских олигархов.

Вице-канцлер рассказал журналистам, что сегодня говорил о своей отставке с канцлером Себастьяном Курцем, и тот удовлетворит его прошение об увольнении, передает телеканал Welt. Он добавил, что сегодня также сложит полномочия председателя оппозиционной Австрийской партии свободы, пост перейдет министру транспорта Норберту Хоферу.

Ранее агентство DPA сообщило, что Курц исключил возможность продолжения работы Хайнцем-Кристианом Штрахе на фоне скандала.

Накануне немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись встречи Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса с предполагаемой россиянкой Аленой Макаровой на вилле в Ибице в 2017 году, перед парламентскими выборами. Тогда Штрахе еще не занимал должность вице-канцлера. По сведениям СМИ, на встрече за столами, ломящимися от алкоголя, женщина предложила ему материальную помощь и поддержку на парламентских выборах в обмен на покупку австрийского издания Kronen Zeitung и заключения ряда других сделок. Речь якобы шла о получении лицензии на казино и госконтрактах в строительной индустрии.

Также отмечается, что вилла была нашпигована скрытыми камерами – это свидетельствует о том, что встречу подстроили, но кто и с какой целью пока неизвестно.

Генсек АПС Кристиан Хафенекер допустил, что к публикации компрометирующего видео могут быть причастны политические противники, и заявил, что юристы уже изучают материалы.

Верховная прокуратура Австрии со своей стороны заявила о проверке информации СМИ.

Сегодня Штрахе заявил журналистам, что его партия не получала помощи от предполагаемой россиянки из скандального видео. По его утверждению, эту женщину он встречал «один раз в ходе приватного ужина во время своего отпуска» и «никакой помощи партии не поступало», передает РИА «Новости». Штрахе отметил, что на видео он находится в пьяном виде, что и использовали злоумышленники. Он счел появившиеся в прессе скандальные публикации «намеренным политическом убийством».

Вена, служба информации РИА «Новый День»

Вена. Другие новости 17.05.19

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