США исключили СССР из числа победителей во Второй мировой войне

Американская компания Bradford Exchange выпустила коллекционные монеты, посвященные 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. В число союзников не попал СССР.
«На каждой монете представлены драматические изображения событий Второй мировой войны и даты ключевых побед союзников», – говорится в описании монеты на сайте компании.
При этом на лицевой стороне сувенира среди цветных флагов США, Великобритании и Франции не оказалось флага СССР.
Коллекционную монету предлагается приобрести за 39,99 долларов.
Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»
Вашингтон. Другие новости 23.05.19
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