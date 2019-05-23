США исключили СССР из числа победителей во Второй мировой войне

Американская компания Bradford Exchange выпустила коллекционные монеты, посвященные 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. В число союзников не попал СССР.

«На каждой монете представлены драматические изображения событий Второй мировой войны и даты ключевых побед союзников», – говорится в описании монеты на сайте компании.

При этом на лицевой стороне сувенира среди цветных флагов США, Великобритании и Франции не оказалось флага СССР.

Коллекционную монету предлагается приобрести за 39,99 долларов.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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