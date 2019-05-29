Инфляция в Венесуэле достигла 130000%

В 2018 году экономика Венесуэлы сильно пострадала из-за санкций, введенных США. Центральный банк страны впервые за три года представил доклад о положении дел.

По данным ЦБ Венесуэлы, за последние пять лет экономика страны сократилась на 47,6%. Основную прибыль Каракас получает от экспорта нефти – нефтяной сектор занимает 96% экономики. С 2013 года объемы вывоза топлива снизились с 85,603 млрд долларов до 29,81 млрд долларов.

Уровень инфляции в 2018 году составил 130060%, сообщает венесуэльский Центробанк. В 2017 году показатель зафиксирован на уровне 862,6%, в 2016 – 274,4%.

Стоит отметить, что данные ЦБ значительно отличаются от тех, которые прогнозировал Международный валютный фонд. В частности, по прогнозам МВФ уровень инфляции в Венесуэле в 2018 году мог достичь 930000%, в 2019 году – 10000000%.

Каракас, Служба информации РИА «Новый День»

Каракас. Другие новости 29.05.19

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