Генетическое оружие: Африка превращается в испытательный полигон

Африканские правозащитники с возмущением отнеслись к новому способу борьбы с малярийными комарами, который недавно был опробован на территории континента. Как заявил глава Фонда «Здоровье Матери-Земли» из Нигерии Нниммо Бассей, «борьба с малярией с помощью генной инженерии опасна», так как неизвестно, к каким последствиям это приведет.

«Я очень обеспокоен тем, что как подопытных свинок предпочитают использовать именно африканцев, и что Африка станет большой лабораторией для таких опасных экспериментов», – цитирует его слова британская газета The Telegraph.

Как сообщал ранее «Новый День», американские ученые совместно с коллегами из Буркина-Фасо впервые опробовали генетическое оружие: им удалось создать грибок, который эффективно уничтожает малярийных комаров.

Как пояснили авторы эксперимента, был создан специфический грибковый патоген, чтобы ускорить смерть комара. Для этого в грибок Metarhizium pingshaense были внесены гены, которые выделяют смертельно опасные австралийские воронковые пауки. Комары, подвергшиеся воздействию такого гибридного белка, умирали в 1,6 раза быстрее, чем от дикой формы Metarhizium.

Ученые опробовали новое генетическое оружие в Буркина-Фасо, где малярия является эндемическим заболеванием. Исследователи поместили в специально созданную «деревню» 1000 самок и 2000 самцов комаров – одну часть в сектор с грибком, а другую – без. В результате популяция, которая была инфицирована токсином, практически полностью погибла всего за 45 дней, осталось всего 13 комаров.

Абуджа, Мария Вяткина

Абуджа. Другие новости 03.06.19

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