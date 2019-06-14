Спецназ Великобритании переориентируют на борьбу с Россией

Спецподразделения армии Великобритании могут получить новые полномочия, чтобы противодействовать другим государствами, в частности, России. Об этом пишет The Guardian.
Британское правительство готовиться рассмотреть обновленную Концепцию спецопераций (Special Operations Concept). Современные методы ведения войны все меньше акцентируются на обычных боевых действиях, говорится в документе. Активность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» снижается, как следствие, сокращаются и специальные операции.
Концепция предусматривает введение положения, которое регламентирует более тесное сотрудничество десанта из специальной авиационной службы (SAS), службы десантных кораблей (SBS) и полка специальной разведки с внешней разведкой Mi6.
В числе новых задач британского спецназа может оказаться раскрытие действий России в Прибалтике или Африке.
Лондон, Служба информации РИА «Новый День»
Лондон. Другие новости 14.06.19
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