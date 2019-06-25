Тегеран назвал глупостью новые антииранские санкции США

Президент Ирана Хасан Роухани назвал санкции США против верховного лидера страны Али Хаменеи нелогичным и глупым действием. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.

«Вы видите, кто-то берет и предпринимает нелогичные и глупые действия. Они говорят, мы бойкотируем лидера страны... они говорят, что хотят ввести санкции на собственность лидера, но у нашего лидера простая жизнь, все, что у него есть – это молитвенные места и простая жизнь, он не такой, как зарубежные лидеры, которые владеют миллиардами или миллионами долларов», – заявил Роухани в эфире телеканала Press TV.

Иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи ранее заявил, что необходимая для диалога между Вашингтоном и Тегераном атмосфера в условиях новых санкций отсутствует. Как передает РИА «Новости», заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь заявил, что новые санкции США против Ирана являются беспрецедентными, они обнуляют все сигналы Вашингтона о готовности к диалогу с Тегераном.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является «изменение поведения» исламской республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США «государством-спонсором терроризма».

Тегеран, Иван Гридин

Тегеран. Другие новости 25.06.19

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