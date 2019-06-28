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Пятница, 28 июня 2019, 13:39 мск

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В Турции подросток спас выпавшую из окна двухлетнюю девочку

Фото Pixabay

В Турции двухлетняя девочка выпала из окна. Ребенка успел поймать подросток.

Инцидент произошел в стамбульском районе Фатих, сообщает издание Gazetevatan. Ребята гуляли на улице, когда 17-летний юноша заметил в окне девочку. В этот момент мать ребенка готовила еду на кухне и не уследила за дочерью.

Подросток успел подбежать к дому и поймать выпавшую девочку. Момент падения зафиксировала камера наружного наблюдения.

Девочка серьезно не пострадала, но сильно испугалась. Родители ребенка поблагодарили спасителя дочери и вручили ему вознаграждение – 200 турецких лир (2,2 тысячи рублей).

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 28.06.19

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