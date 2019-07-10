Президент Турции рассказал о готовности применения С-400

Турция использует приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» в случае нападения. Такое заявление сделал президент страны Тайип Эрдоган. «У нас есть право и возможность использовать С-400 там, где и когда нам это будет нужно. Мы задействуем эту систему, если на нас нападут. Вот почему мы сделали в нее такие инвестиции», – цитирует Эрдогана газета Yeni Safak.

Турецкий лидер вновь заявил, что не может быть и речи о том, чтобы Турция отказалась от покупки российских ЗРК. Как писал «Новый День», приобретение российских «Триумфов» спровоцировала международный скандал с США. Вашингтон требовал отказаться от сделки, предлагая приобрести взамен американские комплексы Patriot.

В случае отказа США грозили разорвать контракт о поставках истребителей последнего поколения F-35, а также применить экономические санкции. Турция отказалась идти на уступки. После саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией несколько разрядилась, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 10.07.19

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