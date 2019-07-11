В Греции во время шторма погибли двое россиян

Сильный шторм на греческом полуострове Халкидики стали причиной гибели шести иностранцев, в том числе двух граждан России.

По данным полиции, россияне получили травмы при падении дерева из-за сильного ветра, от полученных повреждений они скончались, передает агентство Reuter.

Два гражданина Чехии погибли, когда порывом шторма снесло их трейлер. Женщина и восьмилетний мальчик из Румынии скончались после обрушения крыши ресторана в курортном городке Неа Плагия.

В общей сложности различные ранения во время шторма получили около 70 человек. Чаще все речь идет о переломах.

Ураганный ветер, ливневые дожди и град обрушились на Центральную Македонию в среду вечером. Местные власти хотят ввести режим чрезвычайно ситуации, что позволит принимать оперативные меры по ликвидации последствий стихии. По сообщению метеослужбы, шторм перемещается на юг Греции, в Фессалию, Спорадские острова, на Эвбею.

Афины, Служба информации РИА «Новый День»

Афины. Другие новости 10.07.19

В защиту «идиотов и глупцов»: президент Сербии обрушился с жесткой критикой на лидеров оппозиции. / GMIS-2019. Цифровое будущее грозит безработицей и экологической катастрофой: как готовится Азия (ФОТО). / Криминогенная обстановка резко ухудшится: жители Республики Сербской против потока мигрантов с Ближнего Востока. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»