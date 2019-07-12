Российскую туристку отправили в психиатрическую клинику на Бали

Сотрудники полиции в округе Бангли на Бали отправили россиянку в психиатрическую клинику. Причиной стало ее неподобающее поведение на вилле, сообщает местное издание Coconuts.

Из отчета полиции следует, что туристку обнаружили в неадекватном состоянии. Что именно послужило причиной вызова полиции, не уточняется. Стражи порядка попытались поговорить с россиянкой, но она не успокаивалась и отказывалась сообщить свое имя. Тогда было принято решение доставить туристку в психиатрическую лечебницу. По дороге она вела себя неспокойно и пыталась оказывать сопротивление.

Установлено, что дама пробыла на Бали две недели. По мнению медиков, у женщины случилась депрессия. По их словам, это не редкость, поскольку туристы часто впадают в такое состояние из-за отсутствия денег. После того, как девушка придет в себя, ее передадут дипломатам и, вероятно, отправят домой, передает РИА «Новости».

Нью-Дели, Иван Гридин

Нью-Дели. Другие новости 12.07.19

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