Глава NASA рассказал о сроках запуска миссии на Марс

Пилотируемый полет на Марс может состояться в 2033 году, несмотря на скептическое отношение к таким срокам со стороны ряда авторитетных экспертов. Об этом заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

Он напомнил, что Луна – это испытательный полигон, а Марс – пункт назначения. «Мы работаем, чтобы подготовить всеобъемлющий план осуществления миссии на Марс, используя технологии, которые будут проверяться на Луне. Я не исключаю 2033 год», – цитирует его ТАСС.

Так глава космического ведомства прокомментировал опубликованный ранее доклад одного из независимых научных центров американского правительства. В нем утверждается, что планы США по отправке человека на Марс к 2033 году неосуществимы. По мнению авторов отчета, такая миссия может состояться не раньше 2037 года.

По словам Брайденстайна, американские астронавты уже вернулись бы на Луну, а также высадились бы на поверхность Марса, если бы не вопросы финансирования. Он считает, что космические проекты финансируются недостаточно, что ставит под угрозу запланированную на 2024 год высадку американцев на Луну.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.07.19

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