Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано умер

Ушел из жизни генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщает пресс-служба организации. Амано было 72 года, он возглавлял организацию с 2009 года.

Ранее сообщалось, что Юкия Амано досрочно покинет свой пост. Ожидается, что выборы нового главы МАГАТЭ могут состояться в апреле 2020 года, пишут СМИ.

«За прошедшее десятилетие агентство добилось конкретных результатов для достижения цели, атом для мира и развития. Это произошло благодаря поддержке государств-членов МАГАТЭ и самоотверженности персонала агентства. Я очень горжусь нашими достижениями и благодарен всем сопричастным», – говорил Юкия Амано.

Флаг МАГАТЭ будет приспущен в связи с трагическим событием. Причина смерти Амано не указывается.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.07.19

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