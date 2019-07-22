Миссия «Чандраян-2»: Индия отправилась на Луну

Индия может стать четвертым государством, которое имеет на Луне свой космический аппарат. Как сообщила организация космических исследований страны (ISRO), сегодня был осуществлен успешный запуск лунохода «Чандраян-2».

Запуск автоматической межпланетной станции был осуществлен сегодня в 12:13 (по московскому времени) с пусковой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе с помощью тяжелой трехступенчатой ракеты GSLV Mk.

Посмотреть на запуск ракеты пришло не менее 7500 тысяч человек.

Напомним, «Чандраян-2» состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и маленького лунохода «Прагьян», весом около 20 кг.

Первоначально запуск был намечен на 15 июля, но за час до старта были обнаружены технические сбои, и он был отложен. Предполагается, что посадка на поверхность Луны состоится 7 сентября на высокой равнине между двумя лунными кратерами – Манцини С и Симпелий N, которые находятся в районе Южного полюса.

В случае успеха миссии, Индия станет четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку своего космического аппарата на поверхность Луны.

Дели, Мария Вяткина

Дели. Другие новости 22.07.19

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