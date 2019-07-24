В Индии жертвами ударов молний стали несколько десятков человек

В Индии растет число погибших от ударов молний. Только за один день грозой убило 20 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Проливные дожди идут на востоке Индии с конца июня. Они уже стали причиной многих бедствий. В стране наблюдаются проблемы с транспортным сообщением, рушатся здания, фиксируются многочленные несчастные случаи.

Так в штате Бихар за один день 20 человек погибли от удара молний. Число жертв гроз и наводнений с начала сезона дождей превысило 100 человек.

В минувшие выходные индийские СМИ сообщали о гибели от удара молний 33 человек в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, большинство погибших – работавшие в поле крестьяне.

Нью-Дели, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Дели. Другие новости 24.07.19

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