В Индии более 100 человек убило молнией в один день

В Индию пришел летний муссон, который принес грозы и проливные дожди. В результате 107 человек погибли от удара молнией. Об этом сообщает The Times of India.

Массовая гибель людей зафиксирована в двух индийских штатах – Уттар-Прадеш и Бихар. Власти объявили повышенный уровень опасности. Несмотря на штормовое предупреждение, люди не стали спасаться от непогоды в домах, а вышли на работу в поле.

В Уттар-Прадеше погибли 24 местных жителя, в Бихаре – 83.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои соболезнования родственникам погибших. Отмечается, что региональные власти окажут материальную помощь тем, кто потерял близких из-за непогоды.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 26.06.20

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