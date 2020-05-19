Молния убила школьника под Омском

Следователи начали проверку после гибели 15-летнего школьника от удара молнии в в Исилькульском районе Омской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла вечером 18 мая. По информации ведомства, подросток, проживающий в деревне Рославка, направился в поле встречать корову. В это время на улице была гроза. Молния ударила прямо в школьника.

Находившееся неподалеку сельчане и фельдшер пытались оказать ему первую медицинскую помощь, но спасти мальчика не удалось.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Омск, Наталья Петрова

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