В Якутии молнией убило артиста балета

В Якутии скончался артист Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона Василий Кириллин. В мужчину попала молния.

Трагедия произошла 13 июля в центральной части республики в Чурапчинском улусе. Информацию о гибели артиста подтвердила бывший главным балетмейстер ГТОиБ Якутии Мария Сайдыкулова.

«Да, к сожалению это правда. Мне сказала его невеста. До больницы его не успели довезти», – рассказала собеседница SakhaLife.

Артиста похоронят в родном Таттинском улусе.

Якутск, Зоя Осколкова

Якутск. Другие новости 13.07.20

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