Жертва стихии: в южноуральца попала молния

В Уйском районе молния попала в мужчину.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 5 июля около одного из населенных пунктов Уйского района обнаружено тело 31-летнего местного жителя. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле мужчины не обнаружено.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина пас скот в поле и получил смертельную травму при попадании молнии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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