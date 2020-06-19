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Пятница, 19 июня 2020, 09:42 мск

Новости Северо-Запад

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В Санкт-Петербурге ребенка убило молнией на пляже

В загородном отеле в Петродворцовом районе Петербурга погиб семилетний ребенок. Мальчика ударило молнией.

Накануне вечером в Петербурге началась гроза с градом и сильными порывами ветра. Малыш находился на побережье Финского залива, когда в него попала молния.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мальчика от поражения током.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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