В Санкт-Петербурге ребенка убило молнией на пляже

В загородном отеле в Петродворцовом районе Петербурга погиб семилетний ребенок. Мальчика ударило молнией.

Накануне вечером в Петербурге началась гроза с градом и сильными порывами ветра. Малыш находился на побережье Финского залива, когда в него попала молния.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мальчика от поражения током.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 18.06.20

Россию после открытия границ ждет «девятый вал» нелегального табака. / В Санкт-Петербурге автомобиль сбил на переходе двух женщин с четырьмя детьми. / Россией до сих пор правят неприкасаемые олигархи: кто должен ответить за аварию в Норильске. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»