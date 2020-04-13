На Урале во время грозы рыбака убила молния

На Урале во время первой в этом году весенней грозы убило рыбака.

Как сообщает «Белка ТВ» из Заречного, трагедия произошла сегодня днём на тонком льду Белоярского водохранилища. Несмотря на запрет со стороны спасателей, несколько человек вышли сегодня на зимнюю рыбалку. Во время непогоды в одного из мужчин попала молния. Как рассказал «Белка ТВ» директор МКУ «Центр спасения» Сергей Хрущёв, погибшему было 56 лет, он приехал из Екатеринбурга. Молния попала рыбаку в голову.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 13.04.20

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