Ушел из жизни 92-летний президент Туниса

В Тунисе на 93-м году жизни умер президент страны Аль-Баджи Гаид ас-Себси. «Сегодня утром в четверг, 25 июля 2019 года, в военной больнице в Тунисе скончался президент республики Аль-Баджи Гаид ас-Себси», – говорится в заявлении, размещенном на странице в Facebook.

Ранее появились сообщения о госпитализации лидера Туниса. В последние месяцы ас-Себси неоднократно обращался к медикам в связи с проблемами со здоровьем. Политик занимал пост президента с 2014 года.

Тунис, Иван Гридин

Тунис. Другие новости 25.07.19

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