Российский МИД предупредил туристов об опасной активности вулкана Этна

На итальянском острове Сицилия активизировался вулкан Этна, предупреждает российских туристов Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ). «Италия – на острове Сицилия зафиксирована повышенная активность вулкана Этна, объявлен «желтый» уровень опасности, возможны ограничения движения транспорта и изменения в работе аэропортов», – сообщает ДСКЦ в Twitter. На склоне вулкана образовались два разлома, из которых на высоте более 3000 метров вытекает раскаленная лава.

По словам специалистов Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv), заметное усиление активности Этны произошло в ночь на 19 июля, хотя вулкан проснулся еще 14 июля. Речь идет об извержении из так называемого «нового кратера», находящегося в верхней части юго-восточного склона Этны. Специальные тепловые камеры Ingv зафиксировали образование фонтанов раскаленной лавы, взрывы, выбросы пепла и даже небольшой лавовый поток. Эти явления сопровождаются колебаниями земной поверхности малой и средней силы.

Как писал «Новый День», в декабре прошлого года вулкан Этна выбросил в атмосферу столб пепла, а в основании юго-восточного кратера открылась трещина. Тогда же ученые зафиксировали серию из 130 подземных толчков вблизи вулкана, магнитуда самых сильных превосходила 4 балла. Сначала произошли подземные толчки, в результате которых и появилась трещина. Активности вулкана отразилась на работе аэропорта города Катания, вблизи которого расположен вулкан – вводились ограничения на прием рейсов.

Ранее ученые сделали неутешительные прогнозы – эксперты трех стран предрекли извержение супервулкана на территории Италии под Флегрейскими полями. Там продолжается накопление больших объемов магмы, что сулит катастрофическое извержение, которое затронет район с населением более 1,5 млн человек. Неутешительные выводы международной группы вулканологов из Италии, Швейцарии и Великобритании появились на страницах журнала Science Advances.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.07.19

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