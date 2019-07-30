Госдеп не стал называть сроки введения новых антитурецких санкций

В госдепартаменте США отказались называть возможные сроки введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», заявив о «стратегических отношениях» с республикой. «Важно помнить, что санкции США против Китая в соответствии с (законом «О противодействии противникам Америки через санкции» – прим. ред.) CAATSA были введены через несколько месяцев после того, как Китай получил С-400», – заявил РИА «Новости» представитель ведомства.

«Мы не комментируем внутренние обсуждения до принятия решения. Мы по-прежнему привержены нашим стратегическим отношениям с Турцией», – добавил он. Напомним, CAATSA предусматривает введение ограничительных мер против стран, которые в том числе осуществляют военно-техническое сотрудничество с Россией.

Как писал «Новый День», решение Анкары приобрести российские ЗРК вызвало резкое недовольство в Вашингтоне. США неоднократно призывали Турцию отказаться от «Триумфов», мотивируя это тем, что их нельзя будет интегрировать в систему ПВО НАТО. Вашингтон также грозил разорвать договор с Турцией о поставке новейших истребителей F-35. Несмотря на это Турция не стала отказываться от закупки С-400. Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее говорил, что полностью развернуть российские системы ПВО на территории страны планируется к апрелю следующего года.

Напомним, С-400 «Триумф» – новейший зенитно-ракетный комплекс большой дальности. Предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса поражения, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия ЗРК достигает 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.07.19

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