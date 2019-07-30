Индия покупает у России ракеты на 218 млрд долларов

Индия подписала контракт на поставку крупной партии российских ракет Р-27 класса «воздух-воздух». Сумма сделки составила 15 млрд рупий (218 млрд долларов), сообщает агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве. Новыми ракетами власти страны намерены вооружить истребители Су-30МКИ. На вооружении ВВС страны находятся порядка 250 таких самолетов.

Р-27 – семейство советских и российских авиационных ракет средней дальности, предназначенных для борьбы с самолетами, беспилотникам и крылатыми ракетами. Современные варианты обеспечивают поражение цели на дистанции до 110 километров. В зависимости от типа Р-27 оснащается радиолокационной или тепловой системой наведения. Есть вариант с пассивной ГСН – он предназначен для борьбы с постановщиками помех и наводится на источник электромагнитного излучения.

Как отмечает «РГ», двигатель и система управления ракеты обеспечивают перехват целей, летящих со скоростью до 3500 километров в час на высоте от 20 метров до 25 километров. Сама Р-27 в полете разгоняется до 4,5 Маха. Ракета входит в арсенал самолетов Су-27, Су-30, Су-33, Су-34, Су-35 и МиГ-29.

Дели, Иван Гридин

Дели. Другие новости 30.07.19

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