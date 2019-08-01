Организаторы отказались от проведения юбилейного «Вудстока»

50-ый музыкальный фестиваль «Вудсток», запланированный на 16-18 августа, отменен, сообщает Associated Press со ссылкой на организаторов мероприятия. Это произошло после того, как организаторы и власти не смогли согласовать место проведения фестиваля. Кроме того, возникли затруднения с финансированием.

«К сожалению, серия непредвиденных неудач сделала невозможным проведение фестиваля в том огромном составе и с тем вовлечением общества, на которые мы рассчитывали», – говорится в сообщении соучредителя мероприятия Майкла Лэнга. По его словам, организаторы не давили на музыкантов, которые по тем или иным причинам отказались от выступления.

Организаторы рассчитывали провести фестиваль на автодроме Уоткинс-Глен, расположенном в 185 км от Нью-Йорка. Затем в качестве возможного места проведения рассматривалась открытая концертная площадка Merriweather Post Pavilion в Мэриленде, но в итоге фестиваль отменили. Вход на него организаторы собирались сделать свободным.

В числе участников фестиваля были заявлены The Killers, Imagine Dragons, The Sensational Space Shifters, Майли Сайрус, Дэвид Косби, Джанелль Моне, Брэнди Карлайл. Как напоминает «Интерфакс», впервые музыкальный фестиваль «Вудсток» прошел 15-19 августа 1969 года. Мероприятие на одной из ферм городка Бетел, штат Нью-Йорк, посетили порядка 500 тысяч человек. «Вудсток» стал символом окончания эры хиппи в США.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 01.08.19

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