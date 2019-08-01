Житель США нашел необработанный алмаз во время прогулки

36-летний американец нашел алмаз весом 2,12 карата во время прогулки в парке. Эксперты подтвердили подлинность драгоценного камня.

Джош Лэник гулял с семьей в парке «Алмазный кратер» в штате Арканзас. Он увидел на земле камешек, который очень ярко блестел. Внимательнее рассмотрев находку, мужчина увидел, что у камня нет острых граней.

Эксперты подтвердили, что Лэник нашел настоящий алмаз. Это самый крупный камень, найденный в этом месте в 2019 году, передает CNN. Нашедший алмаз мужчина заявил, что пока не планирует его продавать.

Парк «Алмазный кратер» находится на месте потухшего вулкана. Посетители нередко обнаруживают здесь драгоценности. За последнее столетие здесь нашли более 75 тысяч камней различного качества.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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