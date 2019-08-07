Мадуро обвинил Болтона в подготовке покушения на него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что покушение на него в августе 2018 года было совершено по приказу советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, пишет The Grayzone. Мадуро подчеркнул, что у него есть доказательства.

«У нас есть показания, у нас есть свидетели, доказательства. И все это указывает на Хулио Борхеса (один из лидеров оппозиции в Венесуэле – прим. ред.) в Боготе. Все это указывает на Хуана Мануэля Сантоса (президент Колумбии – прим. ред.) в Колумбии. Все это указывает на Джона Болтона, который имеет преступный менталитет, менталитет убийцы», – отметил президент Венесуэлы.

Как напоминает «Интерфакс», 6 августа 2018 года во время публичного выступления Мадуро в Каракасе на военном параде было предпринято покушение на него при помощи заминированных беспилотников. Ответственность за нападение взяла на себя подпольная группировка «Фланелевые солдаты», позиционирующая себя как национально-освободительное движение. В результате подрыва дронов ранения получили семь военнослужащих. Президент и его окружение не пострадали.

Ранее в СМИ появилось заявление Белого дома о том, что США будут использовать все методы, чтобы положить конец правлению президента Николаса Мадуро в Венесуэле. Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, это накладывает ограничения на въезд в США тем лицам, которые попали под санкции.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.

Богота, Иван Гридин

Богота. Другие новости 07.08.19

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