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Среда, 7 августа 2019, 13:33 мск

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В Голливуде переснимут фильмы «Один дома» и «Ночь в музее»

Компания Disney выпустит ремейки фильмов «Один дома» и «Ночь в музее», пишет The Hollywood Reporter. Издание отмечает, что перезапуском популярных семейных комедий Disney надеется привлечь больше аудитории к своему стримингову сервису.

Известно, что новая версия «Один дома» будет переосмыслена под современные реалии. Дата выхода ремейка фильмов пока не уточняется. Ранее сообщалось, что Disney выпустит поваренную книгу «Звездных войн». Ее выход запланирован на конец текущего года.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

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