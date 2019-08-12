Глава Туркменистана купит всю линейку российских автомобилей Aurus

Премьер РФ Дмитрий Медведев презентовал главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову российский лимузин Aurus Senat. Автомобиль привезли специально для демонстрации на первом Каспийском экономическом форуме. Осмотрев российскую новинку, туркменский лидер заявил о намерении приобрести всю линейку этих автомобилей.

Бердымухамедов и Медведев встретили у входа в конгресс-центр «Аваза», где проходит форум, после чего направились осмотреть автомобиль. Бердымухамедову понравилась машина. В связи с этим он заявил о готовности приобрести всю линейку. На это российский премьер ответил, что «заявка принята».

Автомобиль Aurus Senat цвета Lustre White (искрящийся белый) вышел с завода в июле 2019 года специально для демонстрации на первом Каспийском экономическом форуме в Туркменистане. Как отмечает «Интерфакс», данная версия автомобиля существует в единственном экземпляре и произведена впервые.

Салон выполнен из российских материалов в светлых тонах. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, сочетающей двигатель V8 и электромотор. Суммарная мощность составляет 660 лошадиных сил. Это обеспечивает трехтонному лимузину ускоряться до 100 км/ч за 6 секунд. Машина оборудована 9-ти ступенчатой коробкой передач, разработанной в России, и современными системами помощи водителю.

Ашхабад, Иван Гридин

Ашхабад. Другие новости 12.08.19

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