Япония готова создать систему для перехвата военных спутников в космосе

Правительство Японии рассматривает возможность запуска космического спутника, способного выводить из строя военные аппараты других государств. Ожидается, что это может произойти в середине 2020-х годов, пишет газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Окончательное решение по данному вопросу власти Страны Восходящего Солнца примут до конца 2020 финансового года. В этот же срок в стране появится военно-космическое подразделение сил самообороны. Сейчас в наличии у Японии имеются спутники по сбору и передаче данных. Но они не обеспечивают защиту от возможной угрозы со стороны космических аппаратов других государств.

В связи с этим рассматривается возможность наращивания оборонных возможностей в космосе, чтобы противостоять нападению других стран. По данным издания, причина, по которой в Токио рассматривают возможность запуска этих спутников, заключается в растущей угрозе военного противостояния в космосе, а также в том, что Россия и Китай, по утверждению источников в японском правительстве, разрабатывают спутники, способные атаковать аппараты других государств.

В частности, пишет газета, Китай ведет работу над «спутником-убийцей» с технологией «роботизированной руки», который сможет выводить из строя аппараты противника в случае угрозы. Кроме того, правительство Японии планирует разработать устройство, которое перехватывает иностранные спутники и системы Авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (АВАКС) при помощи электромагнитных волн в случае чрезвычайной ситуации.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 19.08.19

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